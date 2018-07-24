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Сегодня, 11:05
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MShaffter
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Общественность собирает подписи, чтобы наказать алтайскую живодерку, которая перед камерой разрубила котенка топором

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Накануне появившееся видео с жестоким убийством котенка вызвало шок и широкий общественный резонанс.

Накануне по сети разлетелось видео, которое вызвало широкий общественный резонанс.

На данном видео 15-летняя девушка положила маленького жалобно мяукающего котенка на полено и со смехом разрубила топором. После этого девушка продолжала издеваться над несчастным. Видео снимала предположительно сестра живодерки. Она за кадром спрашивает у девушки с топором и котенком, не жалко ли ей его, ведь он так жалобно "мявкает".

Катя – живодерка с улыбкой на лице сейчас будет зарубать маленького котенка. Тебе его не жалко? Ты слышишь как он мявкает…

После этих слов Катя распластала котеночка на полене для рубки дров и с размаху три раза ударила по нему. После этого девушка взяла нож и продолжила издеваться над зарубленным котенком. Все это сопровождается заливистым смехом девушки с топором.

 В сеть слил видео знакомый юноша, после чего видео разлетелось по интернету и вызвало шок.

Мать девушки сказала, что шокирована произошедшим, но встала на защиту дочери. Она отметила, что котенок был больным и мучился, в дочь, таким образом, избавила его от страдания. Также женщина сожалеет, что все это снималось на видео и попало в сеть.

Общественность создало петицию, в которой собирает подписи, чтобы девушку наказали по всей строгости за содеянное. Видео настолько жестоко, что Piter.TV не может его опубликовать.

Видео: YouTube, Владим Мириус

Теги: алтайская живодерка , видео , жесть , разрубила котенка топором , шок
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Общество

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    Сегодня 11:54

    Каждый человек проходит по жизни тестирование, в том числе и на духовность, мораль, нравственность. В соответствии с заявленным о себе "портретом" требуется корректировка отношения к нему общества. Думаю, что педагогическая и любая управленческая деятельность такого человека в обществе не нужна.

    0
    Сегодня 11:46

    Сявка вонючая!!! С её детьми бы так поступили со смехом, и снимали бы!!! Фу мразь она кто снимал и мать родившая эту блевоту!!!

    +1
    Сегодня 11:37

    В колонию эту мразь, фашистка, кто воспитывает таких детей,а заодно и мамашу наказать, нелюди!!! Кошки и коты это священные животные, они такие беззащитные, почему у нас молодежь такая жестокая? У таких людей нет сердца.

    +1

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