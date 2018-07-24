Общественность собирает подписи, чтобы наказать алтайскую живодерку, которая перед камерой разрубила котенка топором

Накануне появившееся видео с жестоким убийством котенка вызвало шок и широкий общественный резонанс.

Накануне по сети разлетелось видео, которое вызвало широкий общественный резонанс.

На данном видео 15-летняя девушка положила маленького жалобно мяукающего котенка на полено и со смехом разрубила топором. После этого девушка продолжала издеваться над несчастным. Видео снимала предположительно сестра живодерки. Она за кадром спрашивает у девушки с топором и котенком, не жалко ли ей его, ведь он так жалобно "мявкает".

Катя – живодерка с улыбкой на лице сейчас будет зарубать маленького котенка. Тебе его не жалко? Ты слышишь как он мявкает…

После этих слов Катя распластала котеночка на полене для рубки дров и с размаху три раза ударила по нему. После этого девушка взяла нож и продолжила издеваться над зарубленным котенком. Все это сопровождается заливистым смехом девушки с топором.

В сеть слил видео знакомый юноша, после чего видео разлетелось по интернету и вызвало шок.

Мать девушки сказала, что шокирована произошедшим, но встала на защиту дочери. Она отметила, что котенок был больным и мучился, в дочь, таким образом, избавила его от страдания. Также женщина сожалеет, что все это снималось на видео и попало в сеть.

Общественность создало петицию, в которой собирает подписи, чтобы девушку наказали по всей строгости за содеянное. Видео настолько жестоко, что Piter.TV не может его опубликовать.

Видео: YouTube, Владим Мириус