Общественность собирает подписи, чтобы наказать алтайскую живодерку, которая перед камерой разрубила котенка топором

Накануне по сети разлетелось видео, которое вызвало широкий общественный резонанс.
На данном видео 15-летняя девушка положила маленького жалобно мяукающего котенка на полено и со смехом разрубила топором. После этого девушка продолжала издеваться над несчастным. Видео снимала предположительно сестра живодерки. Она за кадром спрашивает у девушки с топором и котенком, не жалко ли ей его, ведь он так жалобно "мявкает".
Катя – живодерка с улыбкой на лице сейчас будет зарубать маленького котенка. Тебе его не жалко? Ты слышишь как он мявкает…
После этих слов Катя распластала котеночка на полене для рубки дров и с размаху три раза ударила по нему. После этого девушка взяла нож и продолжила издеваться над зарубленным котенком. Все это сопровождается заливистым смехом девушки с топором.
В сеть слил видео знакомый юноша, после чего видео разлетелось по интернету и вызвало шок.
Мать девушки сказала, что шокирована произошедшим, но встала на защиту дочери. Она отметила, что котенок был больным и мучился, в дочь, таким образом, избавила его от страдания. Также женщина сожалеет, что все это снималось на видео и попало в сеть.
Общественность создало петицию, в которой собирает подписи, чтобы девушку наказали по всей строгости за содеянное. Видео настолько жестоко, что Piter.TV не может его опубликовать.
Видео: YouTube, Владим Мириус
тварина! руки ей отрубить этим же топром
Каждый человек проходит по жизни тестирование, в том числе и на духовность, мораль, нравственность. В соответствии с заявленным о себе "портретом" требуется корректировка отношения к нему общества. Думаю, что педагогическая и любая управленческая деятельность такого человека в обществе не нужна.
Ужасно. Наказать однозначно. Всех участников !!!
Сявка вонючая!!! С её детьми бы так поступили со смехом, и снимали бы!!! Фу мразь она кто снимал и мать родившая эту блевоту!!!
Наказать!!
В колонию эту мразь, фашистка, кто воспитывает таких детей,а заодно и мамашу наказать, нелюди!!! Кошки и коты это священные животные, они такие беззащитные, почему у нас молодежь такая жестокая? У таких людей нет сердца.