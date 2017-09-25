Активисты считают, что преступления в алкогольном опьянении увеличились из-за песни "В Питере - пить"

Общественники уверены, что песня "В Питере - пить" группировки "Ленинград" повлияла на то, что Петербург вышел на первое место по числу преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Общественники нашли причину, по которой Петербург стал первым в России по числу преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Члены движения "За безопасность" уверены, что дело в хите группы "Ленинград" "В Питере - пить".

При этом представители движения отмечают, что не могут требовать запрета песни. Однако настаивают на ее ограничении. Поэтому они обратились к лидеру группировки Сергею Шнурову с просьбой больше не исполнять эту песню. А также изъять из ротации на радиостанциях.

"В Питере - пить" - стала призывом к немедленной пьянке, в том числе в компаниях детей. Кроме этого, наш город, к сожалению, теперь ассоциируется не с прекрасными музеями, а разливухами, которые стали плодиться, как грибы после дождя", - отметил лидер общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Видео: Youtube / Ленинград