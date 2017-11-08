Общественная организация провела рейд по незаконным ярмаркам на Васильевском острове

Общественная организация "ОЗПП Потребнадзор" во главе с Александром Виноградовым прогулялись с рейдом по ярмаркам на Васильевам острове

8 ноября активисты организации "Незаконная торговля Санкт-Петербурга" отправились с проверкой по местам скопления частных предпринимателей на Васильевском острове. В ходе ревизии общественники нашли несколько десятков нарушений.

Материалы по итогам проверки уже появились в группе проекта во "ВКонтакте", где запечатлел все возможные уловки продавцов, чтобы обойти закон и сэкономить.

Как оказалось, на хитрости идут даже популярные сети общественного питания. Так например, на плане размещения палаток и передвижных фургонов одна из таких сетей отмечена как магазин рыбы.

Также у Виноградова возникли вопросы по поводу ларьков, примыкающих к домам, тем самым находясь на территории ТСЖ.

По итогам проверки общественник обнаружил около девяти станций метро, где были обнаружены махинации с документами.

Финальным местом, где были выявлены нарушения, оказалась сама Администрация Василеостровского района, куда представителей общественной организации пустить не захотели. Известно, что в это время там проходило открытое совещание, на которое Александр Виноградов и его сподвижник были зарегистрированы. Причиной отказа послужило "отсутствие мест в зале".