Общественная организация провела рейд по незаконным ярмаркам на Васильевском острове

8 ноября активисты организации "Незаконная торговля Санкт-Петербурга" отправились с проверкой по местам скопления частных предпринимателей на Васильевском острове. В ходе ревизии общественники нашли несколько десятков нарушений.
Материалы по итогам проверки уже появились в группе проекта во "ВКонтакте", где запечатлел все возможные уловки продавцов, чтобы обойти закон и сэкономить.
Как оказалось, на хитрости идут даже популярные сети общественного питания. Так например, на плане размещения палаток и передвижных фургонов одна из таких сетей отмечена как магазин рыбы.
Также у Виноградова возникли вопросы по поводу ларьков, примыкающих к домам, тем самым находясь на территории ТСЖ.
По итогам проверки общественник обнаружил около девяти станций метро, где были обнаружены махинации с документами.
Финальным местом, где были выявлены нарушения, оказалась сама Администрация Василеостровского района, куда представителей общественной организации пустить не захотели. Известно, что в это время там проходило открытое совещание, на которое Александр Виноградов и его сподвижник были зарегистрированы. Причиной отказа послужило "отсутствие мест в зале".
Мы понимали, что большинство незаконных торгашей предпочли не появляться. Сложно прокомментировать ситуацию в Администрации, в которой заранее подготовились к нашему приходу. По моему мнению, это все одно большое ОПГ.
Александр Виноградов, директор ОЗПП ПОТРЕБНАДЗОР