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Общественная организация провела рейд по незаконным ярмаркам на Васильевском острове

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Общественная организация "ОЗПП Потребнадзор" во главе с Александром Виноградовым прогулялись с рейдом по ярмаркам на Васильевам острове

8 ноября активисты организации "Незаконная торговля Санкт-Петербурга" отправились с проверкой по местам скопления частных предпринимателей на Васильевском острове. В ходе ревизии общественники нашли несколько десятков нарушений.

Материалы по итогам проверки уже появились в группе проекта во "ВКонтакте", где запечатлел все возможные уловки продавцов, чтобы обойти закон и сэкономить.

Как оказалось, на хитрости идут даже популярные сети общественного питания. Так например, на плане размещения палаток и передвижных фургонов одна из таких сетей отмечена как магазин рыбы.

Также у Виноградова возникли вопросы по поводу ларьков, примыкающих к домам, тем самым находясь на территории ТСЖ.

По итогам проверки общественник обнаружил  около девяти станций метро, где были обнаружены махинации с документами. 

Финальным местом, где были выявлены нарушения, оказалась сама Администрация Василеостровского района, куда представителей общественной организации пустить не захотели. Известно, что в это время там проходило открытое совещание, на которое Александр Виноградов и его сподвижник были зарегистрированы. Причиной отказа послужило "отсутствие мест в зале".  

Мы понимали, что большинство незаконных торгашей предпочли не появляться. Сложно прокомментировать ситуацию в Администрации, в которой заранее подготовились к нашему приходу. По моему мнению, это все одно большое ОПГ. 

Александр Виноградов, директор ОЗПП ПОТРЕБНАДЗОР

 

 

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Теги: новости спб , озпп потребнадзор , ярмарки в спб
Категории: Новости СПб

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