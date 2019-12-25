Маршруты муниципальных автобусов в Сосновом Бору изменят на время празднования Дня Ленобласти

Общественный транспорт в городе будет следовать другим путём 6 августа.

В День 95-летия Ленообласти, 6 августа, в Сосновом Бору намечены изменения в маршрутах 14 муниципальных автобусов.Об этом сообщила пресс-служба администрации города, отметив, что решение связано с проведением праздничных мероприятий.

Речь идёт об автобусах под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10а, 11, 20, 20а, 12, 677 и 677а. Отмечается, что автобусы № 2, 6 и 12 начнут следовать другим путём ещё раньше, с 3 августа.

Более подробная информация о временных изменениях представлена по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с 95-летием региона.

Фото: Piter.TV