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Немецкий врач назвала продукты, заменяющие лекарства

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К ним относятся овёс. мёд, имбирь, картофель, куркума, капуста, соль, лимон, лук, масла. 

Овсянка и капуста полезны для кишечника. Благодаря ним можно понизить уровень холестерина, облегчить пищеварение и предотвратить развитие рака. Мёд и соль помогут вылечить  бронхит, артроз и подагру. 

Имбирь полезен для сосудов и почек. Растительные масла незаменимы для укрепления здоровья сердца. Головные боли помогут вылечить кофе с лимоном, а луковый суп хорош при борьбе с циститом.

Тем не менее, при употреблении данных продуктов в профилактических целях Piter.TV рекомендует проконсультироваться с медиками, чтобы лечение было максимально эффективным и не опасным для здоровья.

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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