Неизвестные горожане решили сами "отреставрировать" барельеф русалки

Неизвестные решили помочь властям отреставрировать барельефы русалок, но те не обрадовались.

В Санкт-Петербурге кто-то "самовольно" решил провести ремонт головы русалки на доме Николаевых, сообщил 12 декабря комитет по охране памятников (КГИОП).

Неизвестные нанесли на поврежденные части лепнины "раствор неизвестного состава", что комитет счел за очередной акт вандализма. В ведомстве заявили, что исправить нарушение можно, потребуется расчистка и реставрационные работы по согласованной методике.

КГИОП направил собственникам дома требование по устранению повреждений, а в МВД по Центральному району заявление для установления личностей вандалов.

Ранее Piter.tv писал о том, что вандалы испортили барельефы на историческом здании на углу Садовой и Банковского переулка. Их облили краской, а один почти разрушили.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга