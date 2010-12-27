Названы профессии, которые чаще всего выбирают женщины для подработки

Россиянки предпочитают подрабатывать св сфере оказания услуг.

Эксперты рассказали, какие профессии чаще всего выбирают женщины для подработки. Результате опроса опубликованы в ТАСС. По данным издания, чаще всего представительницы прекрасного пола интересуются должностью бухгалтера (26 процентов респондентов). Далее в топ-листе репетиторство и уход за детьми/ пожилыми людьми (няни и сиделки), уборка.

При этом свой текущий доход большинство опрошенных - 38% - охарактеризовали как достаточный для покупки еды и одежды, но недостаточный для приобретения крупной бытовой техники без кредита. Почти четверть (27%) отметили, что им хватает на все, кроме покупки нового автомобиля без кредита. прокомментировали авторы исследования

Более 82% опрошенных трудоустроены на целый рабочий день. Еще 55% не берут подработок, но подумывают об этом, а каждому 10 такой вид работы принципиально неинтересен.

Мужчины отдают предпочтение подработке водителем, мастером по ремонту квартир и техники.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

