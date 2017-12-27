Навальный заметил за собой слежку

Глава оппозиции пожаловался на неизвестных людей, которых ходят за ним второй день.

Алексей Навальный написал в своем Twitter, что за ним два дня ходят одни и те же люди. Политик иронично отметил, что это нарушение трудового законодательства.

Сейчас оппозиционер находится со своей женой в Санкт-Петербурге. Он сообщает, что они уже начали здороваться со странными людьми, повсеместно следующими за ними.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Навальному собрались отказали в регистрации на президентских выборах.