Навальный заметил за собой слежку

Алексей Навальный написал в своем Twitter, что за ним два дня ходят одни и те же люди. Политик иронично отметил, что это нарушение трудового законодательства.
Сейчас оппозиционер находится со своей женой в Санкт-Петербурге. Он сообщает, что они уже начали здороваться со странными людьми, повсеместно следующими за ними.
Напомним, ранее Piter.tv писал, что Навальному собрались отказали в регистрации на президентских выборах.
Кому ты на хрен нужен
Шелегин Владимир , Кусок дерьма плыви в сортир.
Насральный это начало съезда крыши. Как ты надоел, пора тебе уже сдохнуть и всё станет хорошо, и тебе и всем твоим друзьям Шариковым.