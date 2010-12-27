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Петербурженка стала жертвой насильника в туалете продуктового магазина
Сегодня, 15:38
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Петербурженка стала жертвой насильника в туалете продуктового магазина

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Насильник набросился на петербурженку в одном из продуктовых магазинов на улице Михаила Дудина. Инцидент произошел 6 августа около трех часов ночи. Об этом сообщило "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Женщина 33-х лет рассказала, что неизвестный по имени "Фарух" изнасиловал ее в туалете магазина в Парголово. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался 20-летний гражданин Узбекистана. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кемеровской области цыгане держали в рабстве и калечили молодую девушку. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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