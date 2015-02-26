Найдена несостыковка на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

На нее обратили внимание пользователи интернета.

Пользователи интернета обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом информирует ТСН.

Отмечается, что на представленной днем ранее записи с камер видеонаблюдения можно заметить, что Павлов ходит по дому в тапочках на босую ногу. Однако на фото, которое было опубликовано первым в день смерти мэра, на его ногах имеются темные носки.

ТСН отмечает, что сотрудники правоохранительных органов никак не смогли объяснить данную несостыковку.

Напомним, инцидент произошел днем 15 августа. На пульт правоохранительных органов поступило сообщение о нахождении тела Павлова с огнестрельным ранением на пороге его дома. Рядом с ним лежал автомат. На данный момент рассматриваются три версии ЧП: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Президент страны Владимир Зеленский взял под личный контроль ход расследования данного дела.

Ранее в Ленобласти во время застолья женщина ранила ножом зятя.

Видео: Telegram / Репортер UA