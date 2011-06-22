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Набиуллина заявила о дефиците кадров в российских компаниях

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Глава ЦБ РФ оценила трудовой рынок в стране.

Две трети отечественных компаний столкнулись с дефицитом профессиональных кадров, в основном проблема фиксируется в обрабатывающей промышленности. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса. Особенно значительна эта проблема в обрабатывающей.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: дефицит кадров, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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