Набиуллина заявила о дефиците кадров в российских компаниях

Две трети отечественных компаний столкнулись с дефицитом профессиональных кадров, в основном проблема фиксируется в обрабатывающей промышленности. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделилась глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина.
Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса. Особенно значительна эта проблема в обрабатывающей.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
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Фото и видео: YouTube / Банк России
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