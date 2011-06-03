На улицах Петербурга в понедельник работают 575 уборочных машин

Тротуары убирают 1 172 работника ручного труда дорожных предприятий, а территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 866 специалистов и 256 единиц техники садово-парковых хозяйств.

В начале этой недели в Петербурге будет морозно. Накануне во многих районах прошел мокрый снег с дождем. Даже из-за небольшого снежного покрова и высокой влажностью, осадки спровоцировали появление гололедицы.

Утром в понедельник на уборку улиц города вышли 575 единиц техники дорожных предприятий комитета по благоустройству. Об этом сообщили в Смольном. Специалисты чистят и обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, чтобы не дать образоваться гололедице и минимизировать риск аварий на скользких дорогах.

Тротуары убирают 1 172 работника ручного труда дорожных предприятий, а территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 866 специалистов и 256 единиц техники садово-парковых хозяйств.

На прошлой неделе днем дороги убирали в среднем порядка 500 машин и более 1,1 тыс. человек, ночью – 530 машин и 300 человек. За это время с улиц Петербурга вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора и свыше 2 тыс. тонн смёта.

За садами, парками и скверами ежедневно ухаживают в среднем около 200 единиц техники и почти 700 специалистов. Они следят за дорожками, парковой мебелью, а также готовят зеленые насаждения к зиме.

Деревья и кустарники в парке Авиаторов подготовили к зиме.

Фото: комитет по благоустройству / Вконтакте