Мокрый снег и дожди обещают синоптики петербуржцам 21 ноября

На дорогах образуется лед.

Сегодня, 21 ноября, в Северной столице ожидается похолодание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Горожанам обещают мокрый снег и дожди. Столбики термометров покажут 0...+2 градусов. Подует умеренный ветер. Возможно налипание снега. Дороги в некоторых районах покроются льдом. Атмосферное давление 744 мм рт. ст, что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в выходные в Ленобласти ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица.

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