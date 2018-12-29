На трассе "Санкт-Петербург — Морье" ограничат движение из-за проведения марафона "Дорога жизни"

Движение будет свободно для машин-участников марафона, а также для автомобилей полиции, скорой помощи и пожарной службы.

В воскресенье, 27 января, в Ленобласти ограничат движение транспорта на трассе "Санкт-Петербург — Морье". Данное ограничение связано с проведением международного зимнего марафона "Дорога жизни". Об этом сообщили в сетевом издании "Агентство Бизнес Новостей".

По приказу областного дорожного комитета движение будет ограничено с 11:30 по 18:30 по московскому времени 27 января 2019 года. Участники марафона пробегут по маршруту от берега Ладожского озера у памятника "Разорванное кольцо" в сторону поселка Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — памятник "Разорванное кольцо" — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово —Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент "Цветок жизни".

Несмотря на это, движение будет свободно для машин-участников марафона, а также для автомобилей полиции, скорой помощи и пожарной службы.

Транспортные средства могут объехать ограничение по дорогам "Спецподъезд Ваганово", "Подъезд к Коккорево", "Проба— Лепсари — Борисова Грива", "Подъезд к поселку Рахья", "Станция Магнитная — поселок им. Морозова", "Мельничный Ручей — Кирпичный завод", "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск", а также по федеральной трассе А-120 "Магистральная" (Северное полукольцо).

Источник: ООО "Агентство Бизнес Новостей"