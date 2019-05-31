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На съезде с Благовещенского моста "Хендай" врезался в черную "Мазду"

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Авария произошла ночью в 2:30. На кадрах видео можно наблюдать, как автомобиль, пересекая полосу, врезался в черную машину.

В ночь на 11 июля на Университетской набережной на съезде с Благовещенского моста  Hyundai врезался в черную Mazda. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Авария произошла ночью в 2:30. На кадрах видео можно наблюдать, как автомобиль, пересекая полосу, врезался в черную машину. После удара автомобили развернуло поперек дороги. Можно рассмотреть, что у обеих машин поврежден капот. Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv информировал, что на перекрестке Замшиной и Блюхера столкнулись две иномарки.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.tv 

Теги: благовещенский мост дтп, университетская набережная
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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