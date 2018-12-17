На сцене Эрмитажного театра представили воссозданные миниатюры Якобсона

Балетный вечер состоялся в рамках серии концертно-просветительских программ.

На сцене Эрмитажного театра в Петербурге представили воссозданные балетные миниатюры Леонида Якобсона. Событие состоялось 20 марта, очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.

Балетный вечер прошел в рамках серии концертно-просветительских программ "Эрмитажные вечера Театра имени Леонида Якобсона".

Зрители увидели множество различных миниатюр мастера – номера из цикла "Классицизм-Романтизм", "Полет Тальони" на музыку Моцарта. Кроме того, в завершении программы был представлен одноактный балет "Свадебный кортеж" на музыку Шостаковича, который был вдохновлен ранними картинами Марка Шагала.

Ранее мы сообщали о том, что с 20 по 28 марта горожане смогут сдать лишние вешалки в Молодежный театр на Фонтанке. Театр объявил акцию "В театр – с вешалкой". Плечики будут использовать в гардеробе для зрителей и при хранении театральных костюмов.

Фото: ВКонтакте / Мария Зальнова, Людмила Дьянова