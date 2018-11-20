На сайте комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти появилась информация о благоустройстве городов и поселков

Напомним, в 2018 году в рамках программы капитального ремонта в п. Рощино отремонтировано 14 многоквартирных домов. Выполнен ремонт фасадов, фундаментов, кровли, инженерных коммуникаций.

Информация о благоустройстве городов и поселков, капитальном ремонте жилых домов и строительстве объектов жилищно-коммунальной сферы опубликована на сайте комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. Положительный пример Выборгского района отмечен по темам "Формирование комфортной городской среды" и "О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Ленинградской области". В материалах сообщается о Рощинском городском поселении.

Напомним, в 2018 году в рамках программы капитального ремонта в п. Рощино отремонтировано 14 многоквартирных домов. Выполнен ремонт фасадов, фундаментов, кровли, инженерных коммуникаций. Кроме того, Рощинское городское поселение второй год принимает участие в программе "Формирование комфортной городской среды". За этот период в п. Рощино построена парковая территория и пешеходный участок от вокзала к центру поселка.

Видеоролики на данные темы транслировались в эфире Ленинградской областной телекомпании.

Просмотр видеороликов и радиопрограмм доступен на официальном сайте комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (http://gkh.lenobl.ru) во вкладке Основная информация/ Методическая помощь населению, по следующей ссылке: http://gkh.lenobl.ru/deiatelnost/informacionnye-materialy/

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: "Интересный Выборг"