На проспекте Энгельса "вставший" асфальт заблокировал движение трамваям

Эксперт объяснил причину инцидента.

Вечером 23 июня петербуржцы рассказали, что напротив дома №73 по проспекту Энгельса в Петербурге "встал" асфальт. В связи с чем движение на дороге было затруднено.

Эксперт по пассажирскому автотранспорту "Ассоциации транспортных инженеров" Владимир Валдин рассказал "Невским Новостям", что асфальт "встал" из-за аномальной жары в городе. По его словам, асфальт мог быть простоту не готов к таким погодным условиям.

Ранее мы писали, что жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии. Петербуржцы предположили, что причиной отключения электроэнергии могла стать аномальная жара и авария на трансформаторной подстанции.

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