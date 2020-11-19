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На проспекте Энгельса "вставший" асфальт заблокировал движение трамваям
Сегодня, 21:36
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Энгельса "вставший" асфальт заблокировал движение трамваям

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Эксперт объяснил причину инцидента.

Вечером 23 июня петербуржцы рассказали, что напротив дома №73 по проспекту Энгельса в Петербурге "встал" асфальт. В связи с чем движение на дороге было затруднено. 

Эксперт по пассажирскому автотранспорту "Ассоциации транспортных инженеров" Владимир Валдин рассказал "Невским Новостям", что асфальт "встал" из-за аномальной жары в городе. По его словам, асфальт мог быть простоту не готов к таким погодным условиям.

Ранее мы писали, что жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии. Петербуржцы предположили, что причиной отключения электроэнергии могла стать аномальная жара и авария на трансформаторной подстанции. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: асфальт, проспект энгельса, трамваи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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