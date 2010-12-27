На пляже Лисьего Носа проходит "Кинолес"

У Финского залива собралась талантливая молодежь города, увлекающаяся киноискусством.

На берегу Финского залива 20 июля стартовал фестиваль "Кинолес". На пляже в Лисьем Носу в Приморском районе Петербурга собрались молодые режиссеры, которые представят участникам программы собственные короткометражные работы.

В основную программу вошли 16 игровых проектов. Мини-фильмы уже были отмечены почетными наградами. В частности, короткий метр Михаила Полякова стал лауреатом "Золотого орла".

Кроме киносеансов гостей ждет кампус, в котором состоятся мастер-классы. Зрители получат возможность создать собственные короткометражные картины.

Фото: Pixabay.com