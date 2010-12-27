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На пляже Лисьего Носа проходит "Кинолес"
Сегодня, 9:09
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lesjasap
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На пляже Лисьего Носа проходит "Кинолес"

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У Финского залива собралась талантливая молодежь города, увлекающаяся киноискусством.

На берегу Финского залива 20 июля стартовал фестиваль "Кинолес". На пляже в Лисьем Носу в Приморском районе Петербурга собрались молодые режиссеры, которые представят участникам программы собственные короткометражные работы.

В основную программу вошли 16 игровых проектов. Мини-фильмы уже были отмечены почетными наградами. В частности, короткий метр Михаила Полякова стал лауреатом "Золотого орла".

Кроме киносеансов гостей ждет кампус, в котором состоятся мастер-классы. Зрители получат возможность создать собственные короткометражные картины.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня

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