На пересечении Лиговского и Цветочной сбили мотоциклиста

В результате столкновения байкер слетел с транспортного средства и заработал множество переломов.

В пятницу, 10 мая, в Московском районе Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Очевидцы выложили снимки с места происшествия в Интернет.

Как стало известно, авария случилась в районе 19:25 на пересечении Лиговского проспекта и Цветочной улицы. На участке дороги автомобиль "КИА" под управлением женщины, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил мотоциклиста. В результате столкновения байкер слетел с транспортного средства и заработал множество переломов. На место происшествия прибыли медики и госпитализировали пострадавшего.

В комментариях к новости, пользователи отметили, что на данном участке очень часто происходят ДТП. Петербуржцы выразили недоумение, почему власти города до сих пор не установили на дороге светофор.

Фото: группа ДТП и ЧП Санкт-Петербург