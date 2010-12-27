Первые запланированные ремонтные и реставрационные работы в Выборге стартуют в жилом и торговом здании, где ранее располагалось общество акционеров "Карьяла".

На исторические здания в Выборге и Новой Ладоге потратят 138 млн рублей. Такой бюджет был оглашен на аукционе, касательно четырех многоквартирных домов, являющихся, ко всему прочему, объектами культурного наследия в городе Выборге и Новой Ладоге. Об этом информирует сетевое агентство "Ivyborg.ru".

На проспекте Ленина, 12/10, в жилом доме Б. К. Клоуберга со службами на улице Сторожевой Башни, 18, и в жилом доме Е. Вольфа на улице Крепостной, 1. В Новой Ладоге восстановят фасад жилого дома на набережной Ладожской Флотилии, 22.

Первые запланированные ремонтные и реставрационные работы в Выборге стартуют в жилом и торговом здании, где ранее располагалось общество акционеров "Карьяла".

Фото: "Интересный Выборг"