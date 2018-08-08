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Alena_Zinovieva
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На Загородном проспекте виновница ДТП скрылась с места происшествия

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Однако камеры наружного наблюдения сняли происшествие на видео.

Сегодня утром на Загородном проспекте произошло ДТП. Неумелая автоледи врезалась в припаркованную иномарку и сразу скрылась с места происшествия. Однако от наказания нарушительнице не удастся скрыться, так как камеры наружного наблюдения сняли все на видео.

На записи видно, что в течение нескольких минут девушка не могла справиться с управлением и выехать с парковки. Ей на помощь пришла знакомая. Она вышла из машины и жестами стала направлять свою неопытную подругу. Как только авто оказалось на дороге, помощница вернулась в иномарку. Тут-то и произошло ДТП. На видео отчетливо видны номера и марка машины.

Ранее мы писали, что на Суздальском шоссе красное Renault сбило молодого человека.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария , дтп , скрылась с места происшествия
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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