На Товарищеском проспекте произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста

Водитель погиб в машине скорой помощи.

Днем 21 апреля на Товарищеском проспекте мотоциклист не справился с управлением и врезался в автомобиль Kia. Об этом сообщили очевидцы.

Водитель мотоцикла был в полной экиперовке, но это его не спасло. По словам очевидцев, у него было два открытых перелома, а кровь шли из рта, носа и затылка. На месте аварии осталась лужа крови.

На месте работали врачи скорой помощи. Мотоциклист скончался в авто медиков. Известно, что погибшему было 37 лет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург