На Сенатской соберутся сторонники Навального, которые выступают против пенсионной реформы

Команда Навального собирается устроить собственный митинг против реформы о пенсионном возрасте.

Сторонники оппозиционного движения Алексея Навального в Петербурге планируют устроить акцию протеста против принятия пенсионной реформы. Активисты подали соответствующее уведомление об организации данного события в Смольный. Петербуржцы хотят собираться на территории Сенатской площади. Об этом сообщает руководитель регионального штаба Денис Михайлов.

Мы уведомили Смольный о проведении митинга в Петербурге. Готовимся выйти в центр города вне зависимости от того, какую отписку они придумают в этот раз. Никаких „согласований" и „разрешений" на проведение митинга не существует - право на свободу собраний закреплено в Конституции РФ отметили оппозиционеры

Отметим, что также выбрана дата - 9 сентября. Также активисты в документации указали "Техническое" количество человек - 4 участника. Однако, представители митинга надеются, что придет гораздо больше жителей города.

Фото: YouTube