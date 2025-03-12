На Сахалине в ДТП погибли два человека

Также сообщается о четырех пострадавших.

На Сахалине в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром 12 марта в районе 11-го километра автодороги Корсаков – Новиково. По предварительным данным, не имевший прав водитель Honda Fit не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Legacy. В результате аварии погибли два пассажира Honda Fit.

Также сообщается о четырех пострадавших. Они получили телесные повреждения различной степени и госпитализированы. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Калмыкии микроавтобус попал в ДТП.

Видео: Госавтоинспекция Сахалинской области