На Московском шоссе произошло ДТП с участием трех фур и двух иномарок

Есть пострадавший и погибший.

На Московском шоссе, на участке в сторону Москвы, произошло ДТП с участием трех фур и двух иномарок. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авария произошла в районе 16 часов. В 15:53 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии в Пушкинском районе. Выяснилось, что у дома №54 на Московском шоссе столкнулись три фуры и две иномарки.

В результате аварии один человек пострадал и еще один участник погиб. Последствия ДТП ликвидировали две единицы спецтехники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Ленобласти из искореженной машины достали тело погибшей в ДТП.

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