  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:37
78
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Московском шоссе произошло ДТП с участием трех фур и двух иномарок

0 0

Есть пострадавший и погибший.

На Московском шоссе, на участке в сторону Москвы, произошло ДТП с участием трех фур и двух иномарок. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

Авария произошла в районе 16 часов. В 15:53 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о происшествии в Пушкинском районе. Выяснилось, что у дома №54 на Московском шоссе столкнулись три фуры и две иномарки. 

В результате аварии один человек пострадал и еще один участник погиб. Последствия ДТП ликвидировали две единицы спецтехники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Ленобласти из искореженной машины достали тело погибшей в ДТП.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артур Артуров

Теги: дтп, московское шоссе
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии