На Ленской улице дагестанец изнасиловал соседку по квартире

В Красногвардейском районе Петербурга кавказец изнасиловал знакомую.

В Красногвардейском районе задержан преступник, который напал на знакомую с Кавказа. Сообщается, что мужчина совершил изнасилование жертвы.

Инцидент произошел к квартире дома номер 10 корпус 1 на Ленской улице. Подозреваемый жил вместе с пострадавшей. Земляки совместно снимали помещение. Известно, что между ними не было отношений. Однако, в час дня 8 февраля 33-летний дагестанец напал на 24-летнюю соседку. Кавказец применил грубую силу и угрозы. После этого жертва изнасилования обратилась в полицию.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.