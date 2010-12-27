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На Ленской улице дагестанец изнасиловал соседку по квартире
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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На Ленской улице дагестанец изнасиловал соседку по квартире

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В Красногвардейском районе Петербурга кавказец изнасиловал знакомую.

В Красногвардейском районе задержан преступник, который напал на знакомую с Кавказа. Сообщается, что мужчина совершил изнасилование жертвы.
 
Инцидент произошел к квартире дома номер 10 корпус 1 на Ленской улице. Подозреваемый жил вместе с пострадавшей. Земляки совместно снимали помещение. Известно, что между ними не было отношений. Однако, в час дня 8 февраля 33-летний дагестанец напал на 24-летнюю соседку. Кавказец применил грубую силу и угрозы. После этого жертва изнасилования обратилась в полицию. 
 
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.
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Теги: дагестан , изнасилование , кавказ , красногвардейский район , ленская улица
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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