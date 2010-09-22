На Ленинском проспекте пешехода сбил микроавтобус

На данный момент информации о состоянии пострадавшего нет.

В Красносельском районе Петербурга в субботу, 14 августа, микроавтобус сбил пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел днем на Ленинском проспекте, 79. По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте", пешеход шел вдоль дорожной ограды. После наезда мужчина разговаривал с полицией, у него была перевязана голова, отмечают горожане.

На данный момент информации о состоянии пострадавшего нет. Судя по фотографиям на место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая и забрала пострадавшего в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на улице Белы Куна на третьем этаже жилого дома сгорел балкон.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб