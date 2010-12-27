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В Петербурге преступники похитили мужчину и требуют 1,5 млн евро
Сегодня, 17:17
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Shdaria
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В Петербурге преступники похитили мужчину и требуют 1,5 млн евро

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В Петербурге женщина видела, как похищали ее супруга.

 В Санкт-Петербурге похитили мужчину на проспекте Энегельса. Инцидент произошел на глазах у супруги. Известно, что мужчину насильно затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сейчас женщина получает звонки от неизвестных с просьбой выкупить мужа.

27 октября в полицию обратилась 45-летняя петербурженка. По ее словам, трое неизвестных якобы похитили её мужа. Злоумышленники силой усадили его в автомобиль на проспекте Энгельса, 129.  Далее пострадавшей поступил звонок от мужчины, который приказал готовить 1,5 млн евро. За такую сумму преступники готовы выпустить супруга женщины.

Удалось установить, что номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован на украинца. А телефон, на который звонили злоумышленники - рабочий. Он находится в открытом доступе в интернете. 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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