В Петербурге преступники похитили мужчину и требуют 1,5 млн евро

В Петербурге женщина видела, как похищали ее супруга.

В Санкт-Петербурге похитили мужчину на проспекте Энегельса. Инцидент произошел на глазах у супруги. Известно, что мужчину насильно затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сейчас женщина получает звонки от неизвестных с просьбой выкупить мужа.

27 октября в полицию обратилась 45-летняя петербурженка. По ее словам, трое неизвестных якобы похитили её мужа. Злоумышленники силой усадили его в автомобиль на проспекте Энгельса, 129. Далее пострадавшей поступил звонок от мужчины, который приказал готовить 1,5 млн евро. За такую сумму преступники готовы выпустить супруга женщины.

Удалось установить, что номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован на украинца. А телефон, на который звонили злоумышленники - рабочий. Он находится в открытом доступе в интернете.