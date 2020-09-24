На Дворцовой пройдёт мэппинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра Великого

В эти же дни проведут и общероссийский конкурс современного медиаискусства "Страна СВЕТА", в котором будут состязаться художники-видеографы, аниматоры, специалисты AR/ VR технологий.

Стало известно, что на Дворцовой площади пройдет мэшинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Об этом рассказали в комитете по культуре.

Шоу пройдет 3 и 4 декабря с 18:00 до 23:00. Мультимедийный спектакль "Пётр Первый" расскажет о самых значимых страницах биографии Петра. В эти же дни проведут и общероссийский конкурс современного медиаискусства "Страна СВЕТА", в котором будут состязаться художники-видеографы, аниматоры, специалисты AR/ VR технологий. Видеопроекции участников покажут на фасаде здания Штаба Гвардейского корпуса.

Ранее показали трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы". Проект будет показан на платформе START с 13 декабря.

Фото: Piter.tv