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На Дворцовой пройдёт мэппинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра Великого
Вчера, 21:39
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Дворцовой пройдёт мэппинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра Великого

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В эти же дни проведут и общероссийский конкурс современного медиаискусства "Страна СВЕТА", в котором будут состязаться художники-видеографы, аниматоры, специалисты AR/ VR технологий.

Стало известно, что на Дворцовой площади пройдет мэшинг-шоу к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Об этом рассказали в комитете по культуре. 

Шоу пройдет 3 и 4 декабря с 18:00 до 23:00. Мультимедийный спектакль "Пётр Первый" расскажет о самых значимых страницах биографии Петра. В эти же дни проведут и общероссийский конкурс современного медиаискусства "Страна СВЕТА", в котором будут состязаться художники-видеографы, аниматоры, специалисты AR/ VR технологий. Видеопроекции участников покажут на фасаде здания Штаба Гвардейского корпуса.

Ранее показали трейлер второго сезона "Вампиров средней полосы". Проект будет показан на платформе START с 13 декабря.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, мэппинг шоу, шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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