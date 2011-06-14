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На Дворцовой началась репетиция рок-оперы "Юнона и Авось"
Сегодня, 19:30
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На Дворцовой началась репетиция рок-оперы "Юнона и Авось"

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Одну из партий исполнит Александр Маршал.

В субботу, 30 июля, на Дворцовой площади установили сцену, где репетируют рок-оперу "Юнона и Авось". Она прозвучит завтра в честь Дня ВМФ. Вход будет бесплатным. 

Напомним, что начало рок-оперы в 19:00 часов, одну из партий исполнит Александр Маршал. Позже в 22:00 прогремит салют в честь Дня ВМФ. 

Ранее мы писали, что дамбу в Петербурге закроют на 10 часов в День ВМФ. По дамбе смогут проехать только жители Кронштадта. Для этого им необходим специальный пропуск.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дворцовая площадь, репетиция, рок опера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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