На Дворцовой началась репетиция рок-оперы "Юнона и Авось"

Одну из партий исполнит Александр Маршал.

В субботу, 30 июля, на Дворцовой площади установили сцену, где репетируют рок-оперу "Юнона и Авось". Она прозвучит завтра в честь Дня ВМФ. Вход будет бесплатным.

Напомним, что начало рок-оперы в 19:00 часов, одну из партий исполнит Александр Маршал. Позже в 22:00 прогремит салют в честь Дня ВМФ.

Ранее мы писали, что дамбу в Петербурге закроют на 10 часов в День ВМФ. По дамбе смогут проехать только жители Кронштадта. Для этого им необходим специальный пропуск.

Фото: Piter.tv

