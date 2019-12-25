На Большом Ильинском мосту обновили дорожную одежду. Специалисты работали в выходные дни, когда поток машин был меньше. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.
Кроме того, завершился ремонт дорожного покрытия еще на двух объектах. Подрядчик уложил новый асфальт на проезжей части моста Ветеранов. Напомним, переправа соединяет берега реки Дудергофки в Красносельском районе. Ремонт на этом участке тоже делали в выходные.
Подошли к концу работы в двухполосном Канонерском тоннеле. Специалисты ремонтировали дорожную одежду поэтапно и ночью.
Ранее мы писали, что завершился ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения.
Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все