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На Большом Ильинском мосту обновили дорожную одежду
Сегодня, 15:37
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На Большом Ильинском мосту обновили дорожную одежду

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Специалисты привели в порядок дорогу в районе моста Ветеранов и асфальт в двухполосном Канонерском тоннеле.

На Большом Ильинском мосту обновили дорожную одежду. Специалисты работали в выходные дни, когда поток машин был меньше. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Кроме того, завершился ремонт дорожного покрытия еще на двух объектах. Подрядчик уложил новый асфальт на проезжей части моста Ветеранов. Напомним, переправа соединяет берега реки Дудергофки в Красносельском районе. Ремонт на этом участке тоже делали в выходные. 

Подошли к концу работы в двухполосном Канонерском тоннеле. Специалисты ремонтировали дорожную одежду поэтапно и ночью. 

Ранее мы писали, что завершился ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга

Теги: большой ильинский мост, крти, мост ветеранов, ремонт дорог, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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