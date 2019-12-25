Специалисты привели в порядок дорогу в районе моста Ветеранов и асфальт в двухполосном Канонерском тоннеле.

На Большом Ильинском мосту обновили дорожную одежду. Специалисты работали в выходные дни, когда поток машин был меньше. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Кроме того, завершился ремонт дорожного покрытия еще на двух объектах. Подрядчик уложил новый асфальт на проезжей части моста Ветеранов. Напомним, переправа соединяет берега реки Дудергофки в Красносельском районе. Ремонт на этом участке тоже делали в выходные.

Подошли к концу работы в двухполосном Канонерском тоннеле. Специалисты ремонтировали дорожную одежду поэтапно и ночью.

Ранее мы писали, что завершился ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга