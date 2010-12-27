На Большеохтинском мосту иномарка на скорости влетела в парапет

Вечером 6 апреля на Большеохтинском мосту иномарка врезалась в парапет. В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир.

Вечером 6 апреля на Большеохтинском мосту иномарка на скорости врезалась в парапет. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария произошла в 22.45. В машине находились два человека: мужчина (водитель) и женщина (пассажир). Один из автолюбителей вызвался помочь пострадавшим и вызвал скорую помощь. По словам саморитянина, у женщины сторясение мозга и два открытых перелома, мужчина до приезда медиков был без сознания, но затем пришел в себя.

На данный момент о пострадавших нет сведений.



Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург