В Адмиралтейском районе забил фонтан из кипятка

Отмечается, что высота фонтана составляла порядка 10 метров.

В Адмиралтейском районе на Большой Морской улице забил фонтан из кипятка. Об этом днём 5 мая рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях. Свидетели "водного шоу" поделились видеозаписями и фотографиями с места события.

Отмечается, что высота фонтана составляла порядка 10 метров. На данный момент неизвестна точная причина инцидента. Информация о пострадавших в результате аварии не поступала.

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Фото: скриншот видео с ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.