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В Адмиралтейском районе забил фонтан из кипятка
Сегодня, 14:24
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kraratau27

В Адмиралтейском районе забил фонтан из кипятка

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Отмечается, что высота фонтана составляла порядка 10 метров.

В Адмиралтейском районе на Большой Морской улице забил фонтан из кипятка. Об этом днём 5 мая рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях. Свидетели "водного шоу" поделились видеозаписями и фотографиями с места события. 

Отмечается, что высота фонтана составляла порядка 10 метров. На данный момент неизвестна точная причина инцидента. Информация о пострадавших в результате аварии не поступала.  

Ранее мы писали, что ТЭК опубликовал график отключений горячей воды летом в Петербурге. 

Фото: скриншот видео с ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. 

Теги: адмиралтеский район, фонтан из кипятка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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