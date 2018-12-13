На 5-м Предпортовом проезде дети жили в окружении фекалий и насекомых

По предварительной информации, многодетная мать ушла в запой после смерти мужи. Дети были вынуждены жить в антисанитарных условиях.

В четверг, 2 мая, петербурженка придала огласке жизнь многодетной семьи в Московском районе, где мать одиночка держала детей в антисанитарных условиях. В СМИ попали снимки из злополучной квартиры.

На опубликованных кадрах было видно, что дети спят на полу в окружении грязной одежды, насекомых и фекалий.

Позднее появилась информация, что дети не получают образование. Из всех маленьких членов семьи школу посещала лишь дочь, однако после избиения от матери, ребенку запретили ходить в учебное заведения, чтобы скрыть следы побоев.

Как только история семьи получила огласку в дом по 5-му Предпортовом проезде нагрянули сотрудники органов опеки, медики и журналисты. В беседе с последними мать детей рассказала, что опубликованные снимки были специально сделаны бывшими квартирантами, с которыми она, якобы, рассталась в не самых хороших отношениях.

Известно, что все члены семьи были госпитализированы. По предварительной информации, женщина ушла в запой после смерти мужа. По ее словам квартиру она сдавала, чтобы хоть как-то получить дополнительный доход.

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