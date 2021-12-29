Муниципалитеты Петербурга выделили 14,9 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки

Всего местными администрациями было закуплено 10 937 билетов, которые разными способами распространялись бесплатно.

Муниципалитеты Петербурга выделили из своих бюджетов в общей сложности 14,9 млн рублей для закупки билетов на ледовый мюзикл Татьяны Навки с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Всего местными администрациями было закуплено 10 937 билетов, которые разными способами распространялись бесплатно среди петербуржцев, в том числе посредством социальных сетей.

Ледовое шоу, продюсером которого является Татьяна Навка, проходило в Петербурге с 30 декабря по 8 января.

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Фото: pexels