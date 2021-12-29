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Муниципалитеты Петербурга выделили 14,9 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки
Сегодня, 12:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Муниципалитеты Петербурга выделили 14,9 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки

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Всего местными администрациями было закуплено 10 937 билетов, которые разными способами распространялись бесплатно.

Муниципалитеты Петербурга выделили из своих бюджетов в общей сложности 14,9 млн рублей для закупки билетов на ледовый мюзикл Татьяны Навки с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Всего местными администрациями было закуплено 10 937 билетов, которые разными способами распространялись бесплатно среди петербуржцев, в том числе посредством социальных сетей.

Ледовое шоу, продюсером которого является Татьяна Навка, проходило в Петербурге с 30 декабря по 8 января.

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Фото: pexels

Теги: мюзикл, татьяна навка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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