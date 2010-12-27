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Морозы не отступают: минувшей ночью температура в Выборге опустилась до -17
Сегодня, 11:24
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KaterinaKono13

Морозы не отступают: минувшей ночью температура в Выборге опустилась до -17

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На протяжении всего сегодняшнего дня синоптики прогнозируют морозную, облачную с прояснениями погоду.

Сегодня, 12 марта, на территории Выборгского района, а также всей Ленобласти синоптики прогнозирует понижение температуры, слабые снегопады, а также облачность с проянениями. Поэтому менять выборжанам гардероб с зимнего на весенний, к сожалению, придется уж точно не на этой недели!

Благодаря подходящим погодным условия весеннее мартовское небо сегодня вполне можно увидеть - при температуре воздуха от -1°С до -6°С. 

Предупреждаем также об опасности на дорогах в связи с гололедицей: осторожными следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам во избежании падений. 

Фото: паблик "ВКонтакте" "Интересный Выборг"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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