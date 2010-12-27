Морозы не отступают: минувшей ночью температура в Выборге опустилась до -17

На протяжении всего сегодняшнего дня синоптики прогнозируют морозную, облачную с прояснениями погоду.

Сегодня, 12 марта, на территории Выборгского района, а также всей Ленобласти синоптики прогнозирует понижение температуры, слабые снегопады, а также облачность с проянениями. Поэтому менять выборжанам гардероб с зимнего на весенний, к сожалению, придется уж точно не на этой недели!

Благодаря подходящим погодным условия весеннее мартовское небо сегодня вполне можно увидеть - при температуре воздуха от -1°С до -6°С.

Предупреждаем также об опасности на дорогах в связи с гололедицей: осторожными следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам во избежании падений.

Фото: паблик "ВКонтакте" "Интересный Выборг"