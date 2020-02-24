Момент аварии с такси на на пересечении Купчинской и Олеко Дундича попал на видео

Водитель легковушки не сбавлял скорость и собирался вырулить из-за автобуса.

В Понедельник, 24 февраля, стало известно, что момент аварии, произошедшей на пересечении Купчинской улицы и улицы Олеко Дундича попал на видео.

На кадрах видно, что водитель такси не сбавлял скорость, поэтому можно предположить, что он собирался объехать автобус, но не смог вырулить. Также видеозапись подтверждает предположение о том, что мужчина в порядке. Он практически сразу вышел из машины.

Ранее мы писали, что таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича.

Видео: Piter.tv