Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Медиотрасль столкнулась с падением выручки из-за сокращения продаж газет и книг, а также из-за значительного уменьшения рекламных доходов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень пострадавших от пандемии отраслей. Об этом сообщали в правительстве.

В пресс-релизе сказано, что поддержку от государства смогут получить издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также помощь получат типографии, которые печатают газеты.

В правительстве отмечают, что медиотрасль столкнулась с падением выручки из-за сокращения продаж газет и книг, а также из-за значительного уменьшения рекламных доходов. Особенно эти проблемы коснулись небольших региональных изданий, которые считаются малым и средним бизнесом. В правительстве отметили, что с обращениями поддержать отрасль обращались граждане, профессиональные ассоциации и органы государственной власти.

Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас, в условиях пандемии, работа СМИ особенно важна, так как "граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем".

Ранее СМИ сообщали, что голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней.