Премьерный показ фильма "Собибор" Константина Хабенского состоится в Варшаве

В российских кинотеатрах картина появится 3 мая.

Премьерный показ фильма "Собибор" Константина Хабенского состоится в столице Польши — Варшаве. Картину покажут приглашенным гостям в зрительном зале Драматического театра, во Дворце культуры и науки Варшавы. На широкие экраны в Польше эта кинолента выйдет 11 мая. Россияне смогут насладиться просмотром 3 мая. Об этом пишет ТАСС.

Отметим, что "Собибор" это первая работа Константина Хабенского в роли режиссера. По словам автора картины, сюжет основан на реальных событиях. История рассказывает о бунте узников в концлагере "Собибор", располагавшемся на территории оккупированной Польши. В центре сюжета подвиг советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял восстание. Главную роль в фильме исполняет сам режиссер, Константин Хабенский.

Ранее мы писали, что 19 апреля, в кинотеатрах Петербурга стартовал показ спортивной драмы "Тренер".

Фото: Instagram / konstantin_khabenskiy