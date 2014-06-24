Минюст включил в реестры СМИ и НКО-иноагентов четырех человек и одну организацию

Все сотрудники СМИ трудятся в одном издании.

Министерство юстиции РФ расширило список иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В реестр иностранных СМИ включены четыре журналиста издания "Idel.Реалии" — Григорьева Алина Александровна, Григорьев Андрей Валерьевич, Гималова Регина Эмилевна и Хисамова Регина Фаритовна. Общее число СМИ-иноагентов на сайте Минюста расширился до 103 юридических и физических лиц

Также в реестр НКО-иноагентов включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право".

Фото: Flicker / Фотобанк Moscow-Live