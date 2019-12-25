Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о первых днях войны

Материалы размещены на мультимедийном портале "В первые дни Великой Войны".

Минобороны РФ публикует уникальные документы о первых днях войны. Оборонное ведомство разместило на интернет-портале материалы из фондов Центрального архива. Акция приурочена к годовщине начала ВОВ. Все новые документы опубликованы в мультимедийном разделе "В первые дни Великой Войны". Ранее эти сведения были засекреченными.

Например, на сайте продемонстрированы страницы дневника начальника штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа Александра Кондратьева. Военнослужащий 20 июня 1941 года написал о том, что над городом Гродно летает немецкая авиация.

…Почему не дают приказа о встрече этих "гостей" нашими активными средствами? автор записей

Кондратьев начал запись от 23 июня словами "Итак, война".

Граждане РФ могут узнать о воспоминаниях участников ВОВ из их личных дневников, оперативных и разведывательных сводок Красной Армии, шифрограмм и других архивных документов.

В Петербурге запустили сайт, посвященный блокадному футболу.