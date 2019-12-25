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В Петербурге запустили сайт, посвященный блокадному футболу
Сегодня, 19:58
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smirenny

В Петербурге запустили сайт, посвященный блокадному футболу

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На сайте можно найти архивные фото, документы и книги о блокадном футболе.

Каждый год, 31 мая, на петербургском стадионе "Динамо" проводится традиционная встреча, посвященная Дню первого футбольного матча в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года. 

В честь этого инициативная группа решила собрать имеющиеся материалы и запустить сайт "Блокадный футбол", который был бы полностью посвящен целой серии игр, которая возродила спорт в осажденном городе и вернула ему массовый характер.

В число фотографий, документов и книг вошли лучшие авторские работы и сведения для ознакомления с событиями 1940-х годов.

Ранее мы писали, что СМИ расскажут петербуржцам о воздушном куполе блокадного Ленинграда.

Фото: blokada-futbol.ru/

Теги: блокада, блокадный футбол, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Картина дня,

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