В Петербурге запустили сайт, посвященный блокадному футболу

На сайте можно найти архивные фото, документы и книги о блокадном футболе.

Каждый год, 31 мая, на петербургском стадионе "Динамо" проводится традиционная встреча, посвященная Дню первого футбольного матча в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года.

В честь этого инициативная группа решила собрать имеющиеся материалы и запустить сайт "Блокадный футбол", который был бы полностью посвящен целой серии игр, которая возродила спорт в осажденном городе и вернула ему массовый характер.

В число фотографий, документов и книг вошли лучшие авторские работы и сведения для ознакомления с событиями 1940-х годов.

Ранее мы писали, что СМИ расскажут петербуржцам о воздушном куполе блокадного Ленинграда.

Фото: blokada-futbol.ru/