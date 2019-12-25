Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Ведомство не уточняет — какой госорган будет проверять законность получения средств.

Минфин готовит поправки для перечисления в Пенсионный фонд конфискованных средств, законность получения которых невозможно доказать. Об этом пишет газета "Известия".

Отмечается, что законопроект передан в кабмин. Новые нормы могут принять в декабре 2020 года. Поправки в Гражданский кодекс позволят конфисковать не только имущество, законность получения которого нельзя доказать, но и деньги, если законность их получения нельзя доказать.

При этом министерство финансов не уточняет — какой госорган будет проверять законность получения средств. Не сказано в законопроекте и про минимальную денежную сумму, которая должна вызвать подозрения у проверяющих.

Ранее Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий.

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