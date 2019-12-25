Микроавтобус влетел в ограждение на Кушелевской дороге

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В субботу, 11 апреля, петербургские водители заметили микроавтобус, который пробил ограждение на Кушелевской дороге. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автомобиль пострадал не слишком сильно, но заблокировал для движения одну из полос. На фотографиях видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД, которые пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. В комментариях к фотографиям с места ДТП предполагают, что виной случившегося мог стать гололед или летние шины.

Ранее мы писали, что в Петербурге и области пройдут рейды ГИБДД.

Фото: vk.com/spb_today