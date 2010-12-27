Мигранты отправились за решетку за похищение женщины. Признание в любви от пострадавшей не спасло

Свою вину обвиняемые полностью отрицали.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил за решетку двух мужчин, похитивших петербурженку. Об этом Piter.TV сообщили в прокуратуре города.

Как стало известно, один из подсудимых обозлился на женщину после отказа возобновить отношения. Он подговорил своего знакомого, чтобы тот помог ему наказать отвергнувшую его возлюбленную. Мужчины подкараулили пострадавшую у подъезда и силой затолкали ее в автомобиль. Там женщина получила несколько ударов по лицу.

Преступников удалось задержать прямо во время преступления. Свою вину на суде они полностью отрицали, а пострадавшая изменила показания и выразила желания выйти замуж за подсудимого. Суд доводы защиты и новые показания учел, однако материалы дела опровергли возможную невиновность обвиняемых.

По решению суда, оба гражданина ближайшего зарубежья проведут 1,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV