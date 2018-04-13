Место встречи – Невский, 70: Анжелика Гурская о поездке от Балтики до Арктики

Интерес к путешествиям хорошо знаком директору Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелике Гурской. В составе автоэкспедиции она проехала от Балтики до Арктики и поделилась своими впечатлениями и размышлениями по итогам этой поездки с участниками журналистского клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Многие журналисты путешествуют по России и миру. Кого-то отправляют в командировки, кто-то занимается travel-журналистикой. Однако, директор "Российской газеты" на Северо-Западе Анжелика Гурская пошла иным путем. Она отправилась в большое путешествие в составе автокспедиции медийщиков.

В корпунктах я не побывала. Наш маршрут обошел их стороной. А идея родилась здесь, в Домжуре, мы встретились с генеральным директором и главным редактором информационного агентства БНК - это крупнейший информационный портал республики Коми, и он вдруг неожиданно предложил эту идею - проехать автоэкспедицией, журналистской автоэкспедицией, от Санкт-Петербурга до Нарьян-Мара по 6 субъектам Северо-Запада. Идея показалась мне вполне себе реализуемой. Директор "Российской газеты" на Северо-Западе Анжелика Гурская

Анжелика Гурская отмечает, что недолго думала над предложением коллеги. Как и другие журналисты: в делегации, по ее словам, было более 15 человек.

Журналисты, наши партнеры-издатели, это Коми - республиканская типография, были наши коммерческие партнеры, компания "Алекс Моторс", которая предоставила нам автомобили. Мы путешествовали с комфортом, на удобных внедорожниках, которые успешно прошли все испытания. …15 человек ехало от Петербурга до Сыктывкара…Потом к нам присоединилась еще одна машина. Хотело присоединиться еще больше, на самом деле, можно было устраивать конкурс и продавать входные билеты в эту экспедицию. Потому что очень много желающих было поехать. Директор "Российской газеты" на Северо-Западе Анжелика Гурская

Наша собеседница выполняла в поездке роль руководителя, а также журналиста и куратора.

Ну, во-первых, я там была, как говорят, в анекдоте: "Не только как женщина, но и как термометр". Не только как руководитель, но и как журналист там была, как редактор. Вера писала тексты, я их редактировала, Алексей Васильев – здесь сидит – он их выставлял. То есть у нас такая была большая редакция, которая работала не только в рамках этой экспедиции, но и за ее пределами. Нам помогали наши коллеги в Москве, которые организовали целый сюжет в "Российской газете", с динамическим баннером, то есть постарались на славу. У нас вышло более 20 публикаций за 10 дней путешествия, и публикации продолжают выходить. Вот буквально только что, мне сообщили, что вышел сегодня из печати очередной номер журнала "Родина". Это исторический, общественно…, точнее научно-популярный исторический журнал, который выходит в холдинге "Российской газеты". Так вот в апрельском выпуске 4 полосы посвящены нашей экспедиции. Там мы рассказываем о малых музеях, потому что самая главная задача нашей экспедиции, все-таки была не проехать, не пробежать эти 6 тысяч километров, а рассказать о том, что мы там увидели. Директор "Российской газеты" на Северо-Западе Анжелика Гурская

Полная версия встречи с Анжеликой Гурской доступна в разделе "Наши трансляции".