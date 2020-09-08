Меркель: решение по "Северному потоку — 2" будет европейским

Канцлер германии напомнила, что РФ не нападала конкретно на Берлин.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по "Северному потоку — 2" будет общеевропейским, а не внутренне немецким. Об этом политик заявила на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Окончательное решение по ситуации с Алексеем Навальным не принято"...безусловно доказано, что Навальный был отравлен...нужна общеевропейская реакция Ангела Меркель, канцлер Германии

Глава ФРГ заметила, что Германия в данном ситуации должна действовать как страна-участница Евросоюза, так как речь не идет о конкретном нападении на государство.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок". Белоруссия опубликовала перехваченный диалог Берлина и Варшавы, который доказывает фальсификацию "отравления" Навального.

Видео: AP Archive