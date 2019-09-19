Мемная живопись: как художница из Петербурга рисует шедевры Ван Гога и да Винчи с лягушонком Пепе

Ольга Вишневская делает необычные копии классических картин. Голова лягушки из мема побывала на шедеврах Леонардо да Винчи, Ван Гога, Петрова-Водкина, Серова и других художников.

Это Ольга Вишневская, художница из Петербурга. Художников в Петербурге много, но таких, как Ольга, больше нет. Дело в том, что Ольга рисует не просто картины, она копирует мировые шедевры и добавляет одну маленькую деталь от себя – лягушку Пепе из мема, который давно стал легендой интернета.

К живописи Ольга пришла не сразу, до этого она забрала документы из нескольких вузов, училась в школе сомелье и была совладельцем винного бара. затем ее жизнь резко изменилась, когда она однажды нарисовала свой любимый мем.

Я рисую лягушку Пепе уже три года. Это вышло случайно, до этого я не была связана с живописью. Однажды я просто решила попробовать, взять несколько частных уроков. Чтобы научиться рисовать, нужно много копировать, я решила скопировать какой-нибудь парадный портрет, не попался портрет Филиппа II, там такой не очень красивый дядька, и я подумала заменить его лицо лицом своей любимой лягушки Пепе Ольга Вишневская, художница

Эксперимент с лягушачьей головой Ольге понравился. Она написала еще несколько работ в таком стиле для себя, родственников и друзей. Потом художницу уговорили сделать свой маленький интернет-магазин, на всякий случай, вдруг кого-то привлекут необычные картины. Идея оказалась удачной.

Однажды этот интернет-магазин нашла семейная пара из Техаса. Они сделали пост на Reddit, ко мне за ночь пришли 3 тысячи человек, раскупили все картины, я подумала, что это ошибка сайта, они еще раз все раскупили, потом у меня уже появились заказы где-то на полгода вперед. Так я начала заниматься этой мемной живописью Ольга Вишневская, художница

С тех пор Ольга уже нарисовала около двух сотен работ. Голова лягушки побывала на картинах Леонардо да Винчи, Ван Гога, Петрова-Водкина, Серова и других не менее известных творцов. Из-за резкого наслоения современного искусства на классическое Ольга даже обзавелась хейтерами.

Несмотря на негатив, Ольга продолжает делать то, что ей нравится. Она рисует не только лягушек, но и собственные картины, комиксы и даже лепит небольшие фигурки. Правда, некоторые заказы приходится оставлять без внимания.

В этом году Ольга будет готовиться к поступлению в институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Она хочет прокачать не только практические навыки, но и подучить теорию. Хотя свои знания в мемологии она уже ни раз подтвердила.

Фото и видео: Piter.tv