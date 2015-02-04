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Матвиенко заявила, что Россия готова возобновить сотрудничество с НАТО, если альянс представит дорожную карту

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Если такой сигнал будет, то Россия будет вести переговоры.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова возобновить сотрудничество с НАТО. Однако это возможно, по ее словам, если альянс проявит заинтересованность и представит дорожную карту направлений взаимодействия.

"Если НАТО проявит реальную заинтересованность, если будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, мы готовы. Придёт такой сигнал - будем вести переговоры", - заявила она журналистам.

Валентина Матвиенко также сказала, что в настоящий момент нет необходимости вводить общефедеральный локдаун на фоне пандемии коронавируса. При этом она подчеркнула, что россияне не должны использовать нерабочие дни в начале ноября, как отпуск. 

Видео: Совет Федерации

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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